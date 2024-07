JD1TV: Morto em confronto, bandido vivia em MS e SP e tinha furtado veículo em condomínio

Saiba Mais Polícia Foragido, bandido morre em confronto com o Garras no Aero Rancho

O bandido Bruno Ramos Pinto, de 39 anos, foragido tanto de Mato Grosso do Sul, como de São Paulo, vivia se revezando entre os estados com intuito de fugir dos mandados de prisões que havia contra ele. Ele morreu em confronto na noite desta quinta-feira (25), durante a ação do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

As condenações que o criminoso tinha pelos crimes de tráfico de drogas, roubo simples e roubo qualificado, somadas, eram superiores a 16 anos de prisão.

Equipe da delegacia estava no Residencial Reinaldo Busanelli, no Jardim Campo Nobre, para dar cumprimento a um dos mandados de prisão, após receberem denúncias anônimas de que o criminoso estava traficando no condomínio e ainda andava armado.

O delegado Pedro Henrique Pillar Cunha explicou como foi a dinâmica dos fatos (vídeo abaixo), que quando a equipe anunciou que estava no local para a ação de prisão, foi recebida a tiros e revidando a injusta agressão, ferindo e desarmando o traficante.

Mesmo ele sendo socorrido, Bruno morreu no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. No apartamento dele foi apreendido o revólver de calibre 38 usado no crime, além de 848 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Ainda no local, os policiais receberam a informação de que o criminoso, mesmo com pouco tempo de estadia em Campo Grande, já havia furtado um veículo no condomínio.

