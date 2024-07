Foragido, bandido morre em confronto com o Garras no Aero Rancho

Bruno Ramos Pinto, de 39 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu ao entrar em confronto com policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) durante a noite desta quinta-feira (25), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Informações divulgadas pela polícia apontam que o criminoso, considerado de alta periculosidade, tinha diversos mandados de prisão em aberto.

Segundo as investigações do Garras, o bandido era responsável por realizar o tráfico de drogas em um condomínio e sempre era visto com armas de fogo.

Durante a noite de quinta, os policiais foram até o endereço em que ele estava e foram recebidos a tiros pelo criminoso, fazendo com que os agentes da especializada revisassem a injusta agressão.

Atingido, o bandido foi desarmado e socorrido ainda com vida, porém, não resistiu aos ferimentos na unidade de saúde. Na casa foram encontradas uma arma de fogo, tabletes de maconha e uma balança de precisão.

O foragido tinha condenações referente a crimes de tráfico de drogas, roubo e roubo qualificado com emprego de arma de fogo.

