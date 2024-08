JD1TV: Brigadista de usina morre tentando combater fogo em Sonora

Paulo Henrique Pereira Souza, funcionário de uma usina, morreu ao tentar combater um incêndio de grandes proporções entre a divisa entre Sonora e o distrito Ouro Branco, em Itiquira, no Mato Grosso. Ele estava atuando como brigadista.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ideste, o trabalhador estava em um caminhão pipa que acabou pegando fogo. Testemunhas, que estavam com a vítima, detalharam que ao ver o risco aumentar ele tentou sair do veículo, mas não teve sucesso e faleceu.

Por ter acontecido dentro da Usina Sonora, uma equipe foi encaminhada para o local da morte da vítima, para acompanhar a movimentação policial.

Incêndio assustador – O canavial de uma usina pegou fogo durante o final da manhã e o começo da tarde de quarta-feira (21). Ainda ontem, as chamas estavam se aproximando da divisa com a cidade de Sonora, extremo norte de Mato Grosso do Sul.

Vários vídeos circularam pelas redes sociais, mostrando motoristas se arriscando em meio ao fogo e a fumaça que toma conta das margens da BR-163. Apesar de ter começado no canavial de uma usina, o as chamas teriam se espalhado para outras áreas.

Por estar acontecendo em larga escala, a fumaça intensa do incêndio pode ser vista de longe na rodovia.

