JD1TV: Câmera flagrou acidente que matou motociclista no Jardim Monumento

Câmeras de segurança flagraram o acidente que terminou na morte do jovem motociclista Victor Eduardo Vieira, de 18 anos, no cruzamento das ruas Agostinho Bacha com João Maiolino, no Jardim Monumento, em Campo Grande.

Conforme os detalhes do caso, Eduardo seguia pela rua João Maiolino e ao se aproximar do cruzamento com a rua Agostinho Bacha, não conseguiu frear e acabou caindo ao ver um ônibus do transporte público.

Por conta da queda, o rapaz foi parar embaixo do veículo, sendo atingido pela roda traseira. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito, já que a vítima não resistiu e morreu ainda no local do fato.

Além do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

Eduardo morava uma quadra de onde aconteceu o acidente de trânsito que culminou na morte trágica.

Assista:

