Motociclista morre a uma quadra de casa em acidente com ônibus no Jardim Monumento

O motociclista Eduardo Vitor, de 18 anos, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte público no cruzamento das ruas Agostinho Bacha com João Maiolino, no Jardim Monumento, em Campo Grande.

Informações repassadas a reportagem apontam que a vítima morava a uma quadra da onde aconteceu a colisão entre os veículos.

Conforme os detalhes do caso, Eduardo seguia pela rua João Maiolino e em determinado cruzou a rua Agostinho Bacha, que era a preferencial e por os seguia o ônibus. O jovem tentou frear, mas foi parar embaixo do veículo, sendo atingido pelo roda traseira.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas nada pode ser feito, já que a vítima não resistiu e morreu ainda no local do fato.

Além do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

