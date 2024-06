JD1TV: Câmera flagrou suspeito atacando e esfaqueando ex-mulher no Cerejeiras

Câmera de segurança de um condomínio registrou o momento em que a mulher, de 32 anos, é atacada e esfaqueada diversas vezes pelo seu ex-companheiro, de 37 anos, na manhã desta segunda-feira (10), no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima estava saindo para trabalhar e esperava por um carro de aplicativo, quando foi surpreendida pelo suspeito, que já estava a sua espera.

Pelas imagens obtidas pela reportagem, é possível notar que a mulher, ao perceber a presença do seu ex-marido, tenta retornar para dentro do condomínio, mas é agarrada pelo suspeito e arrastada para fora do espaço. Em determinado momento ela cai no chão, tentando se desvencilhar das garras do autor.

Gritos teriam sido ouvidos e feito com que testemunhas corressem em direção à vítima na tentativa de salvá-la, mas é neste momento que o ex-marido aplica os golpes.

Indefesa e de costas para o suspeito, ele passa a aplicar golpes de facas contra ela mesmo com a aproximação das testemunhas. Após o ato, ele chega a ameaçar uma pessoa e sai correndo pela rua e foge do local do crime antes da chegada das autoridades.

Ela foi socorrida em estado grave, porém consciente, mas há a suspeita de que um dos golpes possa ter perfurado um dos pulmões. A vítima foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, mas precisou ser transferida para a Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos.

