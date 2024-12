JD1TV: Câmeras filmam furto em loja da Galeria Via Park

Uma mulher, ainda não identificada, furtou uma loja de produtos naturais durante a tarde desta quarta-feira (18). O estabelecimento funciona em uma galeria, localizada no cruzamento das Avenidas Via Park e Mato Grosso, na região do Bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Para a reportagem a proprietária da loja contou que a mulher não teve atitudes suspeitas. "Ela chegou e perguntou para as meninas sobre o produto. Depois colocou na bolsa e foi embora", contou a comerciante, que preferiu não ser identificada.

Por ter um circuito de câmeras de segurança, ela conseguiu ver que a autora chegou e foi embora do estabelecimento de carro. O prejuízo causado ao estabelecimento ainda não pode ser calculado.

Ainda que seja um valor pequeno, furto é crime. Por conta disso, a lojista afirmou ao JD1 que irá registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

