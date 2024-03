JD1TV: Caminhão tomba em cima de carro, mata três pessoas e deixa outras duas feridas

Um caminhão tombou em cima de um carro, matando três pessoas e deixando outras duas gravemente feridas. O acidente aconteceu durante o dia 10 de março, na BR-277, em Guarapuava, região central do Paraná. Câmeras de segurança filmaram o acidente.

As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança e anexadas ao inquérito policial sobre o acidente. A zeladora Maria Vanderléia Prazeres da Silva Rosa, de 34 anos, estava com os filhos em uma corrida de aplicativo indo para um almoço de família. Ela, Gustavo Henrique da Silva Rosa, de 15 anos, e a condutora do veículo, Karine Prestes, de 34 anos, morreram na hora.

O outro filho adolescente da zeladora que estava no veículo ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital. O menino de 16 anos passou por uma cirurgia na perna e atualmente está se recuperando em casa.

O caminhoneiro, Ricardo Neves, de 36 anos, também ficou gravemente ferido, foi levado ao hospital e atualmente está recuperado, segundo o delegado Julio Cesar Melo Kruger.

O homem está sendo investigado, inicialmente, por homicídio culposo e lesão corporal culposa - ou seja, sem intenção de matar.

