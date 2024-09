JD1TV: Corajoso, dono de motorhome lutou contra assaltante no Residencial Oliveira

Câmera de segurança acoplada ao motorhome mostra o exato momento em que o homem, de 53 anos, luta contra o assaltante que pretendia roubar os pertences de dentro do veículo. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (16), no Residencial Oliveira, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no apartamento do filho em um condomínio no bairro, quando decidiu ir até o veículo. Ao se aproximar, notou a presença de um ladrão dentro do motorhome tentando roubar os pertences.

Conforme as imagens, o homem estava acompanhado da esposa, que se assusta com a cena do ladrão dentro do motorhome. Rapidamente, começa uma briga entre o dono do veículo e o criminoso, que se estende por mais de um minuto do lado de fora.

Ambos rolam no chão e por um momento, o criminoso desfere um golpe de faca contra a cabeça da vítima, que ficou com um corte de aproximadamente 15 centímetros. Em determinado momento ele deixa o homem e só vai embora quando o filho da vítima aparece.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima, que recebeu os atendimentos médicos e foi encaminhada para a Santa Casa, sem risco de morte.

A Polícia Militar também acompanhou o caso e chegou a realizar diligências, porém, sem sucesso na tentativa de encontrar o suspeito até o momento.

