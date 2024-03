O jovem João Matheus Pinheiro Duarte Gomes, 19 anos, foi assassinado a tiros durante a madrugada deste domingo (17) no cruzamento da Avenida Roseira com a rua do Ouvidor, no Jardim Leblon, em Campo Grande. A vítima havia saído de uma tabacaria para urinar, quando foi surpreendido por pelo menos dois pistoleiros.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, uma testemunha que estava na tabacaria afirmou para uma equipe da Polícia Militar que notou que a vítima havia saído do local para urinar debaixo de uma árvore, quando de repente, um homem de capuz vermelho se aproximou e efetuou diversos disparos contra a cabeça do rapaz.

Após o homicídio consumado, o suspeito saiu correndo em direção ignorada. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros foi acionado, atestou o óbito e os militares isolaram o local para que a Polícia Científica e a Polícia Civil trabalhassem no local.

Enquanto os trabalhos de praxe eram realizados, os mesmos militares foram informados pela central de operações que um tiroteio havia sido registrado em rua próxima de onde João Matheus foi assassinado, sendo no cruzamento da rua São Ciro com Rocha Pombo. Assim, outras viaturas foram avisadas sobre a situação, mas ninguém foi localizado, nem mesmo feridos.

Por volta das 6h40, a equipe da Polícia Militar que atendia o local do homicídio, foi abordada por um policial militar que estava na mesma tabacaria que a vítima, João Matheus e informou que estava de folga, quando por volta das 4h da manhã, escutou os disparos que vitimaram o rapaz.

Ele relatou aos oficiais que visualizou dois indivíduos correndo e na companhia de um amigo, montou em sua motocicleta e deu a volta no quarteirão para tentar localizar os suspeitos. Quando eles entraram na rua Rocha Pombo, notaram que os dois suspeitos estavam no cruzamento com a rua São Ciro, quando foi recebido a tiros pelos atiradores.

Nesse momento, o PM à paisana freou sua motocicleta e, ele e seu amigo, caíram da moto. Revidando a injusta agressão sofrida e protegendo seu colega, o militar passou a atirar contra os suspeitos, iniciando uma troca de tiros e só foi encerrada, quando os atiradores conseguiram fugir da vista do policial.

O policial de folga então continuou as buscas, mas não encontrou os suspeitos. Assim, ele retornou para outra tabacaria para conversar com os amigos sobre o ocorrido e relatar sobre o atentado sofrido. Posteriormente, ele foi para o local onde aconteceu o homicídio de João Matheus e por lá, soube que um indivíduo deu entrada no Hospital Regional com ferimentos por arma de fogo e não resistiu.

O indivíduo em questão foi identificado como Luiz Vitor Santos Amorim, de 20 anos, que estava com um mandado em aberto de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Segundo apurado também pela reportagem, ele tinha inúmeras passagens policiais pela cidade.

Confronto entre PM à paisana e criminoso em Campo Grande pic.twitter.com/SEbSmaC2Mu — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 17, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também