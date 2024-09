JD1TV: Expulso após confusão, cliente atira contra casa noturna na Afonso Pena

Cliente, de 23 anos, está sendo procurado por disparar um tiro contra uma casa noturna, situada na Avenida Afonso Pena, no Chácara Cachoeira, durante a madrugada deste domingo (8). O caso aconteceu após ele e integrantes da mesma família serem colocados para fora do estabelecimento.

As informações foram divulgadas pelo Batalhão de Choque, que atendeu a ocorrência e conseguiu localizar a arma usada no crime. Ela estava escondida em um vaso de plantas próximo à boate.

Conforme detalhes repassados, uma adolescente, de 16 anos, também estava envolvida na confusão e foi retirada pela equipe de segurança. Esse parecia ter sido o estopim para que o suspeito caçasse ainda mais briga e uma situação generalizada acabou se transformando em correria.

Isso porque o suspeito sacou uma arma, escondida na sua bota, e efetuou um disparo contra a boate, por sorte, não atingido ninguém. A adolescente, colocada para fora, estava na companhia do irmão, acusado de efetuar o disparo, e do pai, de 51 anos. Foi informado que eles estavam comemorando um aniversário de outra familiar no espaço.

Pelas imagens de câmera de segurança, é possível perceber a ação delituosa do suspeito em sacar a arma e apontar para as pessoas e atirar contra o estabelecimento.

A adolescente foi encaminhada para a delegacia sob condição de testemunha, enquanto o irmão ainda não se apresentou para dar a versão sobre os fatos e o pai dos dois, não quis conversa com os policiais e acionou até um advogado para tocar a ocorrência.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo. O motivo da briga não foi relatado por nenhum dos envolvidos.

