JD1TV: Helicóptero da PRF sobrevoa Dourados durante a Operação Rottweiler

Um pecuarista e mais quatro pessoas foram presos durante a Operação Rottweiler, deflagrada nesta terça-feira (17) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Mato Grosso do Sul. Eles são acusados de ligação com o tráfico de drogas.

Conforme as informações policiais, a operação aconteceu após troca de informações entre a PRF e o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil em Dourados. As instituições apuraram que o grupo traficava maconha do Paraguai por Ponta Porã, armazenava em um sítio no Assentamento Mutum, em Nova Alvorada do Sul, e depois despachava a droga para São Paulo.

Como os ‘cabeças’ do grupo estavam morando em Dourados, grande parte da operação aconteceu no município. Ainda assim, foram cumpridos mandados de prisão em Ponta Porã e no Mato Grosso.

No assentamento rural, sob um pé de bambu, o helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas da PRF localizou o caminhão com maconha. Outro caminhão, trazido de Campo Grande para levar a carga para São Paulo, também foi apreendido, assim como duas caminhonetes – uma F250 cabine dupla e uma Toyota Hilux.

Segundo o site Dourados Informa, os presos foram encaminhados para o SIG em Dourados. Ainda durante a manhã de hoje, moradores da cidade flagraram o helicóptero da PRF sobrevoando a cidade.

Assista ao vídeo postado pelo repórter Sidnei Bronka:

