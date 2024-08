JD1TV: Homem coloca fogo em loja de carros durante a madrugada em Dourados

Cinco veículos foram incendiados durante a madrugada desta quinta-feira (29), na Rua João Vicente Ferreira com a Rua Cabral, localizada no Jardim Ouro Verde, em Dourados. O incêndio teria sido criminoso.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado Na Notícia, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem chega no local em uma bicicleta. Usando blusa com capaz, ele tira um galão com líquido inflamável de lima sacola, jogando o produto sobre os veículos.

Na sequência, o autor ateia fogo nos carros. Por conta do líquido, as chamas acabaram pegando na roupa do homem, que vai embora após apagar o fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas, mas quando chegou, três carros estavam completamente destruídos e dois haviam sido parcialmente atingidos.

Ainda segundo o site, há alguns dias um homem teria passado pelo local e danificado os retrovisores dos carros que ficam para fora da garagem.

Além das equipes do Corpo de Bombeiros, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para apurar e investigar o caso. As autoridades tentam saber se o autor é o mesmo nos dois fatos relacionados ao estabelecimento.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

