JD1TV: Homem Ã© esfaqueado no olho e espanca esposa a pauladas durante briga na Capital

Uma mulher, de 31 anos, levou pauladas na cabeça durante uma briga com o marido na madrugada desta quinta-feira (28), na Rua Ronald de Carvalho, localizada na região do bairro Universitário, em Campo Grande. As agressões aconteceram na frente dos filhos da vítima e o homem foi esfaqueado no olho.

Conforme as informações repassadas pelo ex-companheiro da vítima, os dois tiveram uma discussão por conta de ciúmes. Ao tentar entrar na casa, arrombando o portão, o homem foi atingido com um golpe de faca no olho.

Ainda sangrando, os dois continuaram brigando no meio da rua, enquanto a cena era gravada e narrada pelos filhos da vítima. Em determinado momento, o autor pega um pedaço de madeira e acerta a mulher com vários golpes na região dos braços e da cabeça.

“Tive pouca conversa com ela, porque quando as crianças me ligaram eu sai correndo e quando cheguei a minha ex já tava sendo atendida. Acompanhei ela até a Santa Casa, mas não tive mais notícias”, disse.

Juntos a cerca de 3 anos, o casal que brigou não possui filhos. Porém, a mulher tem cinco filhos, de outros casamentos. Apesar da gravidade das imagens filmadas no local, a vítima teria sido encaminhada para área verde do hospital, já consciente e conversando.

No entanto, o homem teria sido mantido na área vermelha da unidade de saúde. Segundo o ex-companheiro da mulher, as brigas entre o casal seriam constantes desde o principio do relacionamento.

Assista as imagens:

