JD1TV: Homem fica pendurado em capô de carro durante briga na Afonso Pena

Uma briga, com direito a um homem pendurado no capô de um carro, chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua 13 de Julho, durante o final da manhã desta sexta-feira (27).

Conforme as imagens que circulam pelas redes sociais, o homem estaria na frente do Chery Tiggo, quase debruçado no capô e falando para a motorista sair do carro, porque seria dele.

Enquanto a situação é acompanhada por populares que tentam apaziguar a confusão, a condutora do veículo ‘arranca’.

Posteriormente, ela faz o retorno e segue na pista sentido centro, com o homem pendurado no capô. Não existem informações se o homem ficou ferido ou porque a briga foi iniciada.

Assista:

