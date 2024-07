JD1TV: Homem morre ao ser baleado por pistoleiros em Ponta Porã

André Ajala, de 44 anos, morreu após ser alvo de disparos durante a noite de terça-feira (9), no Bairro Ponta Porã 2, em Ponta Porã. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no Hospital Regional.

Conforme as informações de sites locais, a vítima estava em um estabelecimento comercial, quando um pistoleiro de moto, desceu, se aproximou de André e atirou. Depois disso, ele montou na garupa motocicleta novamente e fugiu.

A vítima foi socorrida por populares, sendo levado para o Hospital Regional, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. Veja o momento em que André é levado para o hospital: