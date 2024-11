JD1TV: Jovem morre ao bater moto na traseira de caminhão estacionado no centro de Ladário

O jovem Ronald Santana Cabral, de 20 anos, morreu após bater a moto que conduzia na traseira de um caminhão, que estava estacionado na Avenida 14 de Março, localizada na região central de Ladário.

Conforme as informações policiais, o rapaz estava empinando e fazendo outras manobras perigosas quando acabou perdendo o controle da moto, vindo a colidir com a traseira do caminhão.

Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsável por prestar os primeiros socorros a vítima ainda no local, antes de o levar para o Hospital Municipal.

Horas mais tarde, já por volta das 23h50, a irmã de Ronald foi até a delegacia de Corumbá, informando que o jovem havia falecido no Pronto Socorro da cidade por volta das 22h30.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e será investigado.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também