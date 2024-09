JD1TV: Jovem morre após invadir posto de saúde armado e tentar atacar funcionários em MS

Matheus Dias da Silva, de 26 anos, morreu depois de invadir um posto de saúde armado, ameaçar funcionários, pacientes e tentar atacar policiais militares durante a tarde desta quarta-feira (25), em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, Matheus estava armado com uma faca quando invadiu um Posto de Saúde do bairro Orestinho. A ação causou pânico em médicos, enfermeiros e pacientes da unidade de saúde.

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada para intervir na situação e controlar o autor, que estava quebrando várias coisas no local. Ele chegou a fugir pelos fundos, invadindo o CEI (Centro de Educação Infantil), mas foi localizado em casa, no Condomínio Alexandre, no Novo Oeste.

Os policiais chegaram a tentar negociar com Matheus, para que ele se entregasse, mas o rapaz tentou atacar os militares e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido, sendo levado para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

A motivação do ataque ao posto de saúde está sendo investigada pelas autoridades. Assista a um vídeo publicado pelo jornal local:

