JD1TV: Jovem tenta 'furar o olho' do amigo e apanha no Tarsila do Amaral

Dois jovens, ainda não identificados, foram vistos ‘quebrando o pau’ na frente do Ginásio Poliesportivo Tarsila do Amaral, no Bairro Vida Nova. O caso teria acontecido durante o final da tarde de quinta-feira (13).

Conforme as informações iniciais, a briga teria começado por conta de ‘talaricagem’, ou seja, um dos rapazes estava tentando furar o olho do amigo e sair com a gatinha dele.

Acontece que o quase corno descobriu, dando inicio a confusão. A briga é vista por várias pessoas, conforme as imagens, mas apenas um rapaz separa os jovens enquanto eles trocavam voadoras e socos.

Não existem informações a respeito do acionamento das autoridades policiais, segundo o site Nova Lima News.

Assista as imagens da briga:

