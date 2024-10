JD1TV: Ladrão de farmácia raspa o cabelo para fugir do Choque mas é preso na Capital

O ladrão Cristiano Victor Pedrosa, de 38 anos, foi preso durante a noite de quarta-feira (2) pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. A prisão aconteceu horas depois de ele assaltar uma farmácia na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender o caso onde um homem armado, e bastante agressivo, teria invadido e roubado um embebecimento. Durante o crime, ele ameaçou os funcionários e exigiu todo o dinheiro do caixa, cerca de R$ 800,00.

Os militares fizeram diligências na região, até encontrar um motoqueiro que seguiu o autor e indicou onde ele estaria escondido. Os moradores então contaram que após chegar correndo, o homem pulou o muro dos fundos, indo em direção à Vila Nhanhá.

Ainda em rondas pelas ruas, populares detalharam que Cristiano entrou do nada em uma barbearia, pedindo para que raspassem sua cabeça, na intenção de conseguir fugir das autoridades.

Porém, apesar da tentativa, o bandido esqueceu de trocar de roupa e acabou sendo localizado pelos militares. Quando questionado sobre o dinheiro, Cristiano alegou ter utilizado o valor para ‘quitar uma dívida na "biqueira" da Nhanhá’, mas se recusou a fornecer o endereço, alegando medo de represálias.

Além disso o homem detalhou que não estava armado durante o roubo, pois apenas fez menção de possuir uma arma. Diante dos fatos, o autor foi detido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como roubo.

Várias passagens – em sua ficha criminal, Cristiano possui passagens por outros roubos, furtos e violação de domicílio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também