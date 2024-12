JD1TV: Ladrões que agrediram idosa e esfaquearam comerciante são presos pela DERF

Ladrão, conhecido como Cuiabano, de 36 anos, e o comparsa, de 45 anos, foram presos durante a tarde desta quinta-feira (5), na Avenida Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande, em uma ação da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos). Eles eram responsáveis por um roubo e agressões a uma idosa e uma tentativa de latrocínio a um comerciante.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Jackson Vale explicou que os dois criminosos foram abordados em um caminhão e possivelmente estariam planejando fugir para Dois Irmãos do Buriti, pois fotos e vídeos já estavam sendo compartilhados em vários grupos, redes sociais e até no meio policial.

Os casos aconteceram em dois bairros distintos no final do mês de novembro. O segundo episódio é de maior gravidade, pois a vítima se encontra internada em estado grave na Santa Casa, já que foi atingido com cinco facadas durante o assalto.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro crime foi aconteceu em uma loja de cosméticos no bairro Tiradentes, por volta das 16h. Conforme as investigações, a dupla chegou ao local em uma motocicleta, abordou a proprietária, uma idosa de 74 anos, e subtraiu perfumes, dinheiro e o celular da vítima, empregando violência física durante a ação.

Os mesmos autores tentaram roubar uma mercearia na Vila Santo Eugênio, por volta das 6h30. Disfarçados como clientes, um deles pediu um refrigerante, enquanto o outro anunciou o assalto. Diante da negativa da vítima, que afirmou não ter dinheiro em caixa, os criminosos desferiram golpes com faca e chutes, ferindo gravemente o comerciante, de 42 anos.

"Destacamos aqui a prisão do vulgo Cuiabano, natural de Cuiabá. É um indivíduo de extrema periculosidade. Foi ele o autor das facadas e da maior parte das agressões contra a idosa. Ele tem vasta ficha criminal no estado do Mato Grosso e no estado do Mato Grosso do Sul. Conseguimos prendê-lo e identificamos que o outro suspeito, que o acompanhava, não tinha nenhuma passagem, nada relacionado ao crime. Nunca tinha sido preso", afirmou o delegado.

Jackson também enfatizou o trabalho da Derf nas investigações para encontrá-los e também conseguir recuperar parte dos objetos roubados da idosa, além de encontrar a faca utilizada no crime contra o comerciante. "Nós conseguimos recuperar com eles um perfume, o aparelho celular da idosa, que estava já com um receptador, o que também ajudou na identificação deles, e todas as vestes e capacetes que eles utilizaram no dia dos crimes, e também a moto".

Além da moto, os policiais apreenderam roupas, capacetes e outros itens usados pelos autores durante os roubos. Interrogados formalmente, eles confessaram os crimes e foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio e roubo majorado.

Veja o crime contra o comerciante:

