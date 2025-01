JD1TV: Luciano Hang expõe furto de extintores na Havan de Dourados

Um homem, de 34 anos, foi preso após furtar sete extintores de incêndio da loja de departamentos Havan, localizada em Dourados. O crime teria acontecido durante a sexta-feira (24) e foi divulgado após a prisão do suspeito no instagram de Luciano Hang, proprietário da rede de estabelecimentos.

Conforme o boletim de ocorrência, já durante a segunda-feira (27), a Polícia Militar foi acionada pois populares haviam detido o autor de um furto ocorrido no comércio. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a gerente da Havan.

A mulher detalhou que durante a manhã de sexta, o homem teria sido flagrado pelo sistema de segurança furtando sete extintores de incêndio antes de fugir. Durante o dia da prisão, uma testemunha passou em uma loja e reconheceu o autor, acionando as autoridades em seguida.

O autor contou para os policiais que vendeu os produtos para uma empresa por R$ 20 cada, sem informar que eram produtos de furto. Ao saber que havia agido como receptador, o dono desse comércio compareceu a delegacia, alegando não ter conhecimento do crime no momento da compra e devolvendo os extintores.

Diante da situação, o homem foi preso em e levado par a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado como furto.

Por meio das redes sociais, Luciano Hang divulgou as imagens do circuito de segurança. “Amostradinho furta extintor. Um criminoso achou que nossas câmeras não iriam flagrá-lo roubando os nossos extintores na Havan de Dourados (MS), mas ele se deu mal: foi preso em apenas 48 horas, processado e vai ficar famoso! Não adianta, se roubou, vai ter que arcar com as consequências! Na Havan não toleraremos qualquer tipo de crime. Não podemos normalizar algo tão errado”, diz a publicação.

Assista as imagens:

