Dois assaltantes, ainda não identificados, morreram ao trocar tiros com militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante a manhã desta quarta-feira (27), na cidade de Itaporã.

Conforme as informações do site MS News, as equipes faziam diligências pela região para tentar localizar os possíveis autores do roubo de uma Fiat Strada cinza, que havia acontecido na sexta-feira (22).

Ao chegar no endereço, os policiais foram recebidos a tiros. Eles então revidaram a injusta agressão, alvejando os assaltantes. Os homens foram socorridos ainda com vida, porém, não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Durante vistoria no imóvel, as autoridades encontraram artefatos explosivos, que possivelmente seriam utilizados em crimes na região de fronteira. Por conta do perigo iminente de explosão, o Grupo de Bombas de Explosivos do Batalhão de Operações Especiais foi acionado.

Não existem informações a respeito do veículo ou se algum policial se feriu na ação.

Veja um vídeo gravado por moradores que mostra o momento do tiroteio:

