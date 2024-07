JD1TV: Moradora do Noroeste é atingida por bala perdida em troca de tiros da PM com bandido

Uma mulher, de aproximadamente 50 anos, teria sido baleada na 'boca' por um disparo de bala de borracha ao tentar defender o neto durante uma troca de tiros da Polícia Militar com um suposto ladrão, ocorrido durante o final da tarde desta terça-feira (2), no Jardim Noroeste. No entanto, essa história não chegou a ser confirmada pelas autoridades que atenderam a ocorrência no local.

Conforme o apurado pelo JD1, equipes da Polícia Militar estavam atrás de um suspeito, no momento em que houve uma troca de tiros, com direito a corre-corre de moradores, militares e do suposto indivíduo.

Acontece que, populares contaram que uma mulher foi baleada para salvar o neto, ainda criança que estava na rua, quando teria sido atingida por um disparo na região da boca. Sem socorro, ela foi por meios próprios para a Santa Casa.

No bairro, a PM não chegou a confirmar a versão dos populares, dando poucas informações a respeito do ocorrido.

Moradores da região encaminharam vídeos à reportagem, onde é possível ouvir o desespero da população e também os tiros sendo efetuados:

