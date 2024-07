JD1TV: Moradores de rua ateiam fogo no 'Relógio da Calógeras' em Campo Grande

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado, durante a manhã desta segunda-feira (15), para conter chamas dentro do Relógio Central, localizado no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, um morador de rua colocou fogo em algumas roupas e entulhos, que estavam acumuladas na base do relógio.

A fumaça começou a sair pela parte de cima, intrigando e assustando quem passava pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, utilizando cerca de 200 litros de água para fazer o combate total das chamas.

Não existem informações se alguém ficou ferido durante o incêndio. Assista a um vídeo encaminhado para a reportagem:

