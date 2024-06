JD1TV: Moradores queriam 'dar lição' em casal que tentou sequestrar criança na Capital

Os vídeos que circularam entre moradores de Campo Grande, em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, mostra o momento em que populares do Parque do Sol ‘caçavam’ a casa do casal suspeito de tentar sequestrar um menino, de apenas 5 anos, no Jardim Imá. A confusão foi contida pela Polícia Militar.

Apesar de as informações do sequestro terem sido divulgadas apenas ontem a noite pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, as imagens dos suspeitos já estavam circulando entre moradores de Campo Grande desde a noite da tentativa do crime, ocorrida no domingo (23).

Aproveitando que encontraram o imóvel dos suspeitos,os populares se aglomeraram no portão, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Alguns chegaram a entrar na casa, pulando os muros e grades, enquanto o casal se escondia dentro de um veículo que estava na residência.

“Eles estão lá dentro, com ‘medinho’ de sair pra fora”, narrou uma moradora. Enquanto isso, a outra gritava para os rapazes, que invadiram a casa, tirar os suspeitos para fora, pois eles “iriam pegar” para bater.

As pessoas que gravaram os vídeos chegaram a dizer que o casal estava sendo ‘espancado’ pelos moradores. Muitos gritavam e se reuniam para ver e tentar bater nos dois.

A Polícia Militar foi acionada, contendo os ânimos da população e colocando os suspeitos na viatura.

Veja as imagens:

Palavra ‘exterior’ intriga investigadores – Com a repercussão do caso, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupersio Degerone, disse ao JD1 que o fato de a palavra ‘exterior’ ter sido usada intrigou investigadores.

“Teve uma frase dos autores que será investigada de forma aprofundada pela Polícia Civil, que é: ‘Com ele você pode ganhar muito dinheiro no exterior’. A afirmação feita pelos suspeitos será alvo de apuração”, disse o delegado-geral ao JD1.

Como todo caso envolvendo menores de idade, a investigação será feita por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente). A delegacia deve ficar a cargo de buscar a existência, ou não, de conexões com quadrilhas internacionais.

asad

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também