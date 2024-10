JD1TV: Motociclista que atropelou e matou bebê de 3 meses em Naviraí tem 17 anos

O motociclista, que atropelou uma mulher e acabou matando um bebê, de apenas 3 meses, que estava no colo dela no dia 4 de outubro deste ano, foi identificado pela Polícia Civil por meio da 1ª Delegacia de Naviraí, identificou, nesta quarta-feira (30).

Conforme as informações policiais, a família estava Avenida Amambai, no Jardim Paraíso, quando o motociclista acabou atropelando o casal e a criança. Por conta do impacto, o bebê foi arremessado por alguns metros e caiu ao solo, sofrendo lesões graves.

Depois de causar o acidente, o autor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, não sendo possível identificá-lo naquele momento. A recém-nascida foi socorrida ao Hospital Municipal de Naviraí e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a cidade de Dourados, onde faleceu no dia 7 de outubro.

Diante dos fatos, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, iniciou as apurações e conseguiu identificar um adolescente de 17 anos, como sendo o condutor da motocicleta.

Em depoimento, na presença de seu advogado, o menor confirmou que era o piloto da moto durante o acidente. Porém, ele tentou alegar não ter visto a criança caída no chão, após o impacto.

Apesar disso, o adolescente responderá a procedimento próprio previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por ato infracional análogo ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela omissão de socorro.

Assista o vídeo do atropelamento:

