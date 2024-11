JD1TV: Motorista bêbado causa acidente, faz carro capotar e arruma briga na Nelly Martins

Um motorista, de 41 anos, foi preso em flagrante após dirigir embriagado e causar um grave acidente de trânsito no cruzamento da Rua Alvares Azevedo com a Avenida Nelly Martins, no Carandá Bosque, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante a noite de segunda-feira (11).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para ir até o local do acidente, onde a delegada da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol já estava fazendo os levantamentos iniciais sobre o ocorrido.

Além disso, o homem já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, que não constatou ferimentos no condutor, mas precisaram fazer a contenção para acalmá-lo já que ele estava se debatendo, gritando e urinando na viatura de resgate. O motorista apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, agressividade, odor de álcool no hálito e exaltação.

No decorrer das investigações, os policiais constataram que o preso estava conduzindo um Nissan Kicks pela Rua Alvarez Azevedo, quando cruzou a avenida ‘do nada’ e atingiu um Volkswagen Gol que seguia o fluxo da Nelly Martins, capotando após o impacto.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Durante o registro da ocorrência, o autor chegou a alegar que era ‘militar do Exército’, mas negou passar qualquer informação a respeito ou um contato para que sua patente fosse confirmada.

Em vídeos, gravados por populares, é possível ver o homem sendo ‘socorrido’ por populares. Confira:

