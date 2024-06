JD1TV: Motorista faz 'strike' em motos estacionadas em Sidrolândia

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido depois causar um grave acidente ao passar mal enquanto conduzia uma picape Fiat Strada. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), na Avenida Dorvalino dos Santos, na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações do site Diário MS, depois de perder o controle, o motorista colidiu contra quatro motos e um Volkswagen Golf, que estavam estacionados na via. A picape só parou quando colidiu contra um poste de iluminação.

Por sorte, ninguém além do condutor da Strada ficou ferido. Apesar disso, não existem informações sobre o estado de saúde do condutor.

Veja um vídeo, compartilhado pelo site local:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também