JD1TV: Motorista passa direto em rotatória e sofre acidente grave na BR-158

Um grave acidente foi registrado durante a tarde desta quarta-feira (6), na rotatória do KM-301 da BR-158, que liga Três Lagoas a Brasilândia.

Conforme as informações da Rádio Caçula, a colisão envolveu um carro modelo Honda Civic 2021 e um caminhão tritrem. Imagens de segurança da carreta mostram que o carro seguia em direção a Brasilândia, mas não conseguiu completar o contorno da rotatória e atravessou diretamente, colidindo contra a lateral do caminhão.

Com a força do impacto, o carro foi arremessado para a pista contrária, ficando com a frente completamente destruída. Apesar das imagens fortes, o motorista do Civic não sofreu ferimentos e por isso, recusou atendimento médico.

É possível ver na imagem que chovia muito na hora do acidente. Assista ao vídeo:

