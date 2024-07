JD1TV: Pai tenta agredir motorista de Porsche que matou o filho

O motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de apenas 21 anos, morreu depois de ser perseguido e atropelado por um Porsche amarelo, que era conduzido pelo empresário paulista Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29) na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, após uma briga de trânsito.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo g1, testemunhas do acidente informaram que Pedro foi perseguido após quebrar o retrovisor do carro de luxo. Em depoimento, o motorista do Porsche alegou que a colisão aconteceu porque o motociclista mudou de faixa de forma abruta e cruzou na frente do veículo.

Igor alegou que teria desviado para evitar a batida, mas acabou atingido o motociclista e, depois, colidiu em um poste e árvores na lateral direita da via. A namorada dele, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos leves e foi levada a um pronto-socorro.

Pedro Kaique voltava para casa após visitar a irmã. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo a família, ele trabalhava como auxiliar de transporte escolar. Nas horas vagas, também fazia entregas por meio de aplicativo. Planejava comprar um imóvel, era casado e pai de um menino de três anos. "Não justifica ele ter tirado a vida do menino. A vida vale um retrovisor? Agora ele vai voltar atrás e poder trazer meu filho para dentro de casa, para dentro da família? Meu filho está lá deitado dentro do necrotério e eu não posso fazer nada", disse o pai de Pedro na porta da delegacia.

Momentos depois dessa entrevista aos jornais, o pai da vítima tentou bater em Igor, que chegava para prestar depoimento. Assista ao vídeo:

Crime – Inicialmente, a polícia havia informado que o caso seria investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal.

Horas depois, porém, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que após colher depoimentos e analisar imagens de câmeras de segurança, o motorista foi autuado por homicídio doloso com dolo eventual por motivo fútil ou torpe. Sauceda foi preso em flagrante, e a audiência de custódia deve ser nesta terça (30).

