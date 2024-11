JD1TV: Polícia apreende cabelos e perucas avaliados em quase R$ 1 milhão em Maracaju

Mais de 107 kg de cabelo humano e 458 perucas foram apreendidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na MS-164, em Maracaju. A apreensão aconteceu durante um bloqueio realizado na quinta-feira (21).

Conforme as informações policiais, a equipe realizou a abordagem de um Hyundai Tucson, que era conduzido por um homem, de 38 anos. Durante vistoria, o homem afirmou que estaria levando os itens para a cidade de Bataguassu. Em checagem as notas fiscais, apresentadas pelo motorista, foram encontradas algumas irregularidades.

O material apreendido, avaliado em R$ 920 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

