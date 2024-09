JD1TV: Polícia exuma feto abortado por criança de 12 anos após estupro em MS

As equipes da Polícia Civil de Aral Moreira realizaram a exumação de um feto, durante a manhã de terça-feira (10), para tentar esclarecer um crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2022 contra uma adolescente de 12 anos.

A medida, conduzida por uma equipe especializada de peritos criminais e Médico Legista, teve por objetivo a coleta de material que possa ajudar com exame de comparação genética e trazer à tona detalhes importantes para a solução do crime.

O natimorto estava sendo gerado pela vítima, que na época dos fatos tinha 12 anos de idade. A gravidez foi interrompida espontaneamente aos 7 meses de gestação.

As suspeitas são de que o autor dos estupros, que ocasionaram a gravidez seja o próprio pai da vítima, que além de abusar sexualmente dela, abusava também da enteada dele, ou seja, irmã da vítima por parte de mãe.

A exumação foi autorizada judicialmente como parte de um esforço mais amplo para reunir provas biológicas e esclarecer a autoria.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Maurício Vargas, a exumação é uma medida extrema, mas necessária diante da gravidade do crime. “Nossa prioridade é garantir que a justiça seja feita e que o responsável seja devidamente identificado e punido. Contamos com a perícia para analisar os restos mortais do feto e buscar qualquer indício que possa colaborar com a investigação”, explicou.

O laudo pericial, que deve ser concluído nas próximas semanas, será fundamental para determinar se há material genético ou outros indícios que possam vincular o suspeito ao crime. Caso confirmado, esses novos elementos poderão dar um novo rumo à investigação, possibilitando um desfecho mais rápido e eficaz para o caso, que segue em sigilo.

