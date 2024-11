JD1TV: Primos brigam e cadeirante é ferido a marretadas no Jardim Aeroporto

Um cadeirante de 55 anos, que não teve a identidade revelada, foi atacado com uma marretada na manhã desta sexta-feira (8), em um bar no canteiro central na rua Navios Negreiros, no Jardim Aeroporto em Campo Grande.

Conforme informações apuradas no local pela reportagem do JD1, a vítima vive em situação de rua na região e sempre é visto alcoolizado, até que na manhã de hoje, se desentendeu com o suspeito, que é seu primo.

A vítima teria xingado o autor com quem já possui desavenças, e por sua vez o suspeito, irritado teria usado uma marreta para bater na cabeça do desafeto e uma maquita para tentar atingi-lo, mas não teve sucesso.

Nesse momento uma testemunha, que também frequenta o bar, interviu, o que evitou um crime mais grave.

A vítima teve dois cortes na cabeça e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhada para a UPA Leblon. A Polícia Militar faz buscas pela região para encontrar o autor. Veja:

