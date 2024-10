JD1TV - Tiago Vargas 'desaba' em sessão após decisão judicial desfavorável

O vereador Tiago Vargas, do Partido Progressista (PP), passou mal durante a sessão desta quinta-feira (03). O caso ocorreu após seu discurso em que criticou uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que derrubou uma liminar que o permitia concorrer à reeleição nas eleições programadas para este domingo, 06 de outubro.

Durante sua fala, Vargas fez críticas à Justiça e mencionou uma suposta perseguição política. Em um momento de tensão, ele chorou e caiu sendo amparado por colegas presentes no plenário. Vargas também fez menção a pensamentos suicidas.

O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), sugeriu a suspensão da sessão, mas esta continuou. O vereador foi retirado do plenário, possivelmente para receber assistência médica.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também