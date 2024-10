JD1TV: Vídeo mostra jovem sendo assaltado e esfaqueado por morador de rua no centro da Capital

O ladrão, de 31 anos, que esfaqueou e roubou um jovem trabalhador, de 22 anos, durante o feriado do dia 12 de outubro no centro de Campo Grande, foi preso durante a segunda-feira (22), pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos).

Conforme as informações policiais, o rapaz estava indo para o trabalho a pé pela avenida Afonso Pena para pegar um ônibus quando, ao parar no ponto localizado entre as Ruas 14 de julho e Calógeras, foi surpreendido por um indivíduo que o atacou pelas costas tentando tomar sua mochila. Ao reagir, a vítima acabou sendo esfaqueada várias vezes e ainda teve seus pertences levados.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada à Santa Casa de Campo Grande, local em que após os devidos cuidados, teve alta e se encontra em recuperação.

Ao tomar conhecimento, a DERF passou a realizar diligências na região central, conversando com moradores de rua e analisando as câmeras de segurança da área. Por conta das ações, os investigadores conseguiram identificar o autor.

Além de ter várias passagens em Mato Grosso do Sul, ele também é muito conhecido do sistema policial de São Paulo. Depois de ser preso, ele contou que golpeou a vítima várias vezes porque o jovem teria se negado a entregar sua mochila.

Vendo o rapaz ensanguentando, ele correu para se esconder. Posteriormente, percebendo que a ‘barra estava limpa’, o autor trocou os objetos por drogas. Além do preso, os policiais conseguiram identificar um jovem colombiano que viu o crime e ajudou o morador de rua a vender os objetos roubados na região da antiga rodoviária.

De posse de todas as informações, policiais da Especializada conduziram ambos indivíduos à Unidade, onde foram ouvidos e indiciados.

Assista a vídeos que mostram a ação criminosa:

