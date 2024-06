Jornalista aquidauanense morre após acidente na BR-262

O jornalista aquidauanense Euclides Fernandes Braga Casanova, de 66 anos, morreu após sofrer um grave acidente de carro nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17), próximo ao trevo de acesso ao distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, na BR-262.

Conforme o site O Pantaneiro, Euclides estava em um Volkswagen Gol seguindo de Aquidauana para Campo Grande, quando colidiu frontalmente contra um Chevrolet Onix, que trafegava no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. Ao chegar no local, os militares encontraram Euclides fora do veículo, enquanto o motorista do Onix, de 69 anos, estava no banco traseiro do carro, por conta da batida.

Além dos motoristas, uma mulher e uma criança que estavam no carro com Euclides, foram socorridos e levados para o pronto-socorro. Porém, apesar dos esforços médicos, os condutores não resistiram aos ferimentos e faleceram na unidade de saúde.

Uma carreta, que passava pelo local no momento da colisão, foi atingida pelos destroços dos veículos.

Carreira – Ainda segundo o site, o profissional atuou no O Pantaneiro e trabalhou na Prefeitura Municipal de Aquidauana. O jornalista era também fundador do Movimento de Associação de Moradores de Aquidauana.

“Euclides Casanova deixa um legado de integridade, paixão pelo jornalismo e dedicação à sua comunidade. Ele deixa filhos e esposa”, finalizou o site.

