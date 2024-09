Jovem apanha do namorado após não ajudar a montar um aparelho de televisão em MS

Uma mulher, de 35 anos, apanhou do namorado, de 23 anos, após não ajudar ele a montar uma televisão. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (11), no Bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O casal mora junto há apenas 4 dias.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois se conhecem e estão saindo há 1 ano, porém, apenas a 4 dias foram morar junto. Na ocasião, ele estava montando um aparelho de televisão e pediu a ajuda da companheira.

Como a mulher se recusou a fazer o que foi solicitado, ele a atingiu com um soco no ombro esquerdo. Além de bater na vítima, o rapaz ainda ameaçou matar a companheira e sua família de morte caso ela saísse do imóvel.

Ainda assim, ela saiu da casa e retornou apenas quando o autor foi embora. Posteriormente, a vítima procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também