Jovem descumpre medida protetiva, ameaça matar a ex e acaba preso em MS

Um jovem, de 21 anos, foi preso ao ser acusado de violência doméstica durante a madrugada desta terça-feira (1°), na cidade de Nova Andradina.

Conforme o Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de suposta violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência na Rua Anaurilândia.

À polícia, a vítima relatou que o ex-companheiro retornou ao seu imóvel, juntamente com um pastor, pedindo que ela o acolhesse em sua residência, entretanto, a mulher negou o pedido.

Com a negativa, o pastor saiu do local e o autor ficou em frente à residência. Ele se dirigiu para a casa de uma vizinha e passou a repetir as ameaças que já havia realizado durante o dia.

O suspeito foi localizado, encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por ameaça. A ocorrência foi registrada na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

