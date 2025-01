Jovem é agredido enquanto tomava uma 'cervejinha' com o amigo no Tiradentes

Um rapaz, de 21 anos, foi agredido com socos e chutes por um amigo, da mesma idade, durante a madrugada desta sexta-feira (3), em um condomínio localizado na rua Marquês de Lavradio, região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que estava bebendo na casa de um amigo, que mora no condomínio. Porém, em determinado momento o amigo entrou no imóvel e demorou demais para sair.

O rapaz então teria mandado mensagens para o amigo, pedindo que ele retornasse. Ao voltar, o autor passou a desferir socos e chutes no jovem, que precisou ser socorrido e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Enquanto isso, o agressor saiu correndo.

Por conta dos ferimentos no rosto, ele acreditava estar com o nariz quebrado e por isso realizou exames de raio-x. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

