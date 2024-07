Jovem é baleado enquanto dormia no carro no Jardim Centro Oeste

Um rapaz de 20 anos foi socorrido após levar um tiro enquanto dormia dentro do carro na manhã deste domingo (14), na região do Jardim Centro-Oeste.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo com grupos de amigos em um bar, quando entrou no carro para ir embora e acabou dormindo, segundo ele alguns homens que passavam pela rua efetuaram vários disparos de arma de fogo sendo que um desses tiros atingiu a vítima na lombar.

O rapaz foi socorrido para a UPa Universitário onde relatou o ocorrido para a Polícia Militar e disse que não tinha interesse nas investigações. Uma equipe plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção À Pessoa foi até o local na rua Medrado, onde houve o relato de disparos, mas não encontrou vestígios no local. O veículo da vítima também foi periciado. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

