Jovem é denunciado por divulgar vídeo mantendo relação sexual com ex em Campo Grande

Uma jovem, de 24 anos, procurou a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para denunciar o ex, de 27 anos, após ele divulgar vídeos mantendo relações sexuais com ela. A vítima mora em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois ficaram juntos por 2 anos, mas estão separados há 1 ano. No dia 9 deste mês, ela encontrou com um conhecido que lhe contou que o rapaz estaria mostrando imagens intimas dela por ai.

“Ele tá mostrando vídeos íntimos seus por ai. Eu vi m deles porque ele chegou pra me mostrar”, teria dito esse amigo. O rapaz ainda descreveu que a jovem estava usando um vestido rosa, que ela tem.

Nos dias seguintes, ela conversou com amigos e descobriu que o autor tem vários vídeos mantendo relações sexuais com ela e outras mulheres. Em seu relato, a vítima disse que as pessoas tem medo do rapaz, por isso não tem testemunhas do crime, apesar de saber que as imagens estão circulando em grupos de whatsapp, que ele usa para compartilhar com os colegas.

Ontem, ela ainda recebeu uma ligação ameaçadora do ex, onde ele disse: ‘Você sabe que toda ação tem uma reação. É por isso que você está fazendo que vou mandar te matar’.

Para as autoridades, a jovem disse que nunca autorizou ser gravada pelo ex-companheiro e acredita ainda, que outras mulheres também não. Após as vítimas pedirem para o rapaz apagar a luz, ele ligava a câmera do celular com flesh, dizendo que estava apenas usando a lanterna para iluminar o quarto, quando na verdade estava gravando o ato sexual.

Além disso, ela detalhou que durante os dois anos de relacionamento, foi agredido pelo autor. No entanto, nunca denunciou o caso por medo, já que ele tem uma arma de fogo.

Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça, divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia e violência doméstica.

