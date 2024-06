Jovem é esfaqueada pelo marido em tentativa de feminicídio em Dourados

Uma jovem identificada como Claudiane Juca, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio a golpes de faca na Aldeia Jaguapiru na madrugada deste domingo (2), em Dourados.



Com apoio da Força Tática, a Polícia Militar foi acionada e encontrou Claudiane caída na frente de sua residência. De acordo com o Dourados News, ela foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital da Vida.



O autor da tentativa de feminicídio é o marido da vítima, Mateus da Silva de 25 anos que foi encontrado dentro da residência do casal. Mateus da Silva foi detido e levado à Depac de Dourados, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.



O homem alegou não se lembrar do ocorrido e disse que havia descartado a faca utilizada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também