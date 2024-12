Jovem é esfaqueado durante briga em aldeia de Dourados

Um rapaz, de apenas 20 anos, foi esfaqueado durante uma briga ocorrida no domingo (8), na Aldeia Jaguapiru, localizada na zona rural de Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima estava com um grupo de amigos, ingerindo bebidas alcoólicas, quando teve um desentendimento com o autor, de 37 anos. Durante a briga, o rapaz foi atingido com um golpe de faca no tórax.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Vida. Apesar da facada, o ferimento dele não foi grave. Enquanto isso, o autor foi encontrado e encaminhando para a delegacia.

Durante o atendimento da ocorrência, as autoridades descobriram que o homem possuía contra ele um de prisão em aberto por pensão alimentícia. Por conta disso, ele foi preso.

O caso foi registrado e está sendo investigado pelas autoridades policiais.

