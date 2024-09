Jovem é esfaqueado no peito ao defender amigo no Jardim Itatiaia

Homem, de 37 anos, foi esfaqueado durante a noite de sexta-feira (20) enquanto andava na rua com amigos no Jardim Itatiaia, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava acompanhado de vários amigos quando um homem se aproximou do grupo. Já bastante ríspido, ele estava cobrando uma dívida de um dos colegas do rapaz.

Ao tentar se aproximar para acalmar os ânimos, o homem foi ferido com uma facada no peito. O autor fugiu do local em seguida, não sendo localizado até o momento.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado e socorreu a vítima. O rapaz foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também