Jovem é ferido com tiro durante festa de aniversário no Jardim Presidente

Jovem, de 21 anos, foi socorrido pelos próprios amigos após ser ferido com um tiro na coxa durante uma festa de aniversário, em uma residência, no Jardim Presidente, em Campo Grande. O suspeito estava no evento e fugiu do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz relatou para a Polícia Militar que estava no local e percebeu que o suspeito entrou na festa, sentou-se e minutos depois, levantou e já atirou contra ele.

Em seguida, o atirador foi embora e poucas pessoas conseguiram notar as características dele, devido ao fato ter acontecido tão repentinamente. Apenas uma pessoa conseguiu dizer que o suspeito era negro, magro, media altura, cicatriz de queimadura em um dos braços.

Após o fato, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. A polícia esteve na casa onde acontecia o evento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também