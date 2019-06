Jovem é morta a tiros em Ponta Porã e corpo é encontrado em estrada

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

O corpo de uma jovem aparentemente grávida, executada a tiros, foi encontrado na estrada vicinal próximo ao rodoanel da cidade de Ponta Porã. O fato aconteceu na manhã deste domingo (16), por volta das 10h, quando populares alertaram a Polícia Militar da existência do corpo de uma mulher próximo a uma plantação de milho, a cerca de dois quilômetros do rodoanel, na região da fazenda “Três Coxilhas”.

A vítima, sem identificação, aparenta ter entre 17 e 20 anos, e estava trajando um short vermelho estampado e uma blusa cor verde. Ela usava também uma corrente com pingente de coração. Policiais Militares isolaram a área e comunicaram o fato aos investigadores do 2º DP da Polícia Civil, que com apoio da Polícia Técnica, realizaram os procedimentos necessários e encaminharam o corpo ao IML de Ponta Porã, a espera de que algum familiar identifique a vítima.

Informações indicam que ela estaria grávida e teria sido levada até o local, onde foi executada com quatro disparos - possivelmente de pistola 9mm ou revolver de calibre 38, há cerca de quatro dias. A Polícia Técnica não encontrou capsulas de munição na área onde se encontrava o corpo. Do local, os policiais recolheram alguns projéteis que identificaram a arma utilizada.

Deixe seu Comentário

Leia Também