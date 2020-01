Jovem é presa com 19 tabletes de maconha na mochila

Após denúncia anônima, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande conseguiu prender uma mulher com a mochila contendo 19 tabletes de maconha no terminal rodoviário de Campo Grande na manhã desta terça-feira (7).

A jovem identificada apenas como Katiele, 24 anos, foi pega em flagrante com 19 tabletes de maconha, que totalizaram 17 quilos e 300 gramas da droga.

No terminal, os agentes encontraram uma mulher de acordo com as características descritas por uma denúncia anônima e durante a abordagem encontraram os entorpecentes.

Na abordagem, a mulher disse que pegou o entorpecente na Rodoviária de Ponta Porã, a 317 quilômetros de Campo Grande. Ainda no momento, Katiele relatou que iria levar a droga até a cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, e receberia R$100,00 por cada tablete entregue no outro estado.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, presa em flagrante e responderá por tráfico de drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também