Carvoeiro foi morto por dívida de drogas de R$200

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, localizou e autuou em flagrante os três acusados de matar o carvoeiro, Djalma Francisco da Silva, 52 anos, na noite da última sexta-feira (27) por conta de uma dívida de drogas de R$200. O crime aconteceu no município Ribas do Rio Pardo, a 97km de Campo Grande.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que a vítima era usuária de drogas e no último mês adquiriu uma dívida de R$ 200, com um adolescente de 15 anos, que diz ser traficante e que há mais de um ano vende drogas no município.

Na noite do crime, armado com uma garrucha calibre 22 e com máscara, o menor resolveu cobrar a dívida do carvoeiro, com a ajuda de uma pessoa e outro adolescente, 14 anos. Os três foram até a casa de Djalma, no Parque Estoril, onde abordou o homem, que disse não ter dinheiro, o menor efetuou um disparo fatal no tórax do carvoeiro.

Segundo depoimentos dos acusados, após matar Da Silva, o adolescente ainda determinou que os outros o revistassem, para tentar achar algum dinheiro que pudesse quitar a dívida. Como não encontraram nada, retornaram para a casa do menor.

Segundo o delegado Bruno Santacatharina, responsável pelo caso, disse que apesar das máscaras, a polícia conseguiu concluir o trabalho em tempo ágil. “Nós esclarecemos o caso em menos de duas horas e durante as diligências contamos com o apoio da Polícia Militar”, destacou.

O maior foi preso e vai responder por seus crimes, e os adolescentes apreendidos e foram indiciados por atos infracionais. Todos eles vão responder por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe.

