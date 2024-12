Jovem é preso após derrubar e dar soco na tia durante briga em Dourados

Um rapaz, de 26 anos, foi preso depois de bater na própria tia, de 46 anos, durante a tarde de segunda-feira (30), na Vila Cuiabá, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o autor mora com a avó e a tia. Por motivos ainda não identificados, ele teve uma briga com a avó e, quando a vítima foi intervir, acabou apanhando do sobrinho.

Ela foi derrubada e atingida por um soco no nariz. A Polícia Militar foi acionada, prendendo e encaminhando o jovem para o 1° Distrito Policial, onde o caso foi registrado.

